Avukatların '24 Ocak Tehlike Altındaki Avukatlar Günü' basın açıklamasına polis müdahalesi

Mersin'de 'Tehlike Altındaki Avukatlar Günü’nü dolayısıyla adliye önünde basın açıklaması yapmak isteyen avukatlara polis izin vermedi. Avukatların açıklamasına müdahale eden polis, gerekçe olarak "Adliye önünde açıklama yapılmasına izin verilmemesi"ni gösterdi.

Hukuk örgütlerinin bu yıl Kolombiyalı avukatlara ithaf ettiği '24 Ocak Tehlike Altındaki Avukatlar Günü'nde, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) Şubesi, Demokrat Avukatlar Grubu Şubesi ve Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Şubesi'nden avukatlar, Mersin Adliyesi önünde açıklama için toplandı. Polis avukatların basın açıklamasına polis izin vermeyince arbede çıktı.

"Savunma susmadı, susmayacak"

Polis gerekçe olarak "Adliye önünde açıklama yapılması”nı gösterdi. Polisin avukatlara fiziki şiddet uyguladığı görüntüler Çağdaş Hukukçular Derneği Ankara Şubesi Twitter hesabından paylaşıldı. Paylaşıma "24 Ocak Tehlikedeki Avukatlar Gününde, Mersin’de polis saldırısına rağmen: Savunma Susmadı! Susmayacak!" notu düşüldü.