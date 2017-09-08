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Avukat Turgut Kazan: Türkiye'de ilk İslamcı hükümet Anayasa Mahkemesi kararıyla kuruldu

08 Eylül 2017 16:30

'ANAYOL koalisyonunu sona erdiren karar için 'yargı darbesi' denilmedi..." Eski İstanbul Barosu Başkanı avukat Turgut Kazan, Türkiye'de ilk "İslamcı" hükümetin Anayasa Mahkemesi kararıyla kurulduğunu söyledi. Turgut Kazan, İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi'nin açılış dersinde (6 Eylül 2017) yaptığı konuşmada, "Türkiye'de yargı eskiden de sorunluydu, ama iyi kötü yargıydı. Bugün Danıştay Başkanı kendi yargısının kararını bilmiyor" görüşünü dile getirdi. "Türkiye'de ilk İslamcı hükümetin nasıl kurulduğunun bilinmediğini" belirten Turgut Kazan, dönemin Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın girişimi üzerine ANAP-DYP ortaklığıyla Mesut Yılmaz başbakanlığında kurulan ANAYOL koalisyonunun yaklaşık üç ay içinde nasıl sona erdiğini anlattı. Kazan, Atatürkçü görüşleriyle bilinen Yekta Güngör Özden başkanlığındaki Anayasa Mahkemesi'nin, 1996'da "başvuru sahibine değil, kitaba, yani anayasaya bakarak karar verdiği için" Erbakan'ın girişimi üzerine ANAYOL Hükümeti'nin güvenoyu alamadığına hükmettiğini hatırlattı. Anayasa Mahkemesi'nin bu kararının ardından Başbakan Mesut Yılmaz'ın hükümeti kurma görevini dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e iade etmesi üzerine yeni görevin Erbakan'a verilmesiyle RP ile DYP ortaklığında REFAHYOL koalisyonunun kurulduğunu anlatan Kazan, "o dönemde Anayasa Mahkemesi'nin anayasa gereği verdiği karar için 'yargı darbesi' denilmediğini" vurguladı.

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