Avukat Selin Nakipoğlu: Feminist Gece Yürüyüşü'nde atılan sloganları 2002'den beri kullanıyoruz; hepimiz zıpladık, oradaydık

Avukat Selin Nakıpoğlu, 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü'de atılan sloganların 2002'den beri kullanıldığını ve o gün de herkesin aynı sloganı attığını ifade ederek, yürüyüşe katılan ve attıkları sloganlar gerekçe gösterilerek gözaltına alınıp serbest bırakılan kadınların özellikle seçildiğini söyledi.

COSMO Youtube kanalında Banu Güven'e konuşan Nakıpoğlu, "AKP, toplumsal cinsiyet eşitliği değil, toplumsal cinsiyet adaleti diye bir söz öbeği oluşturarak kendi kadın hakları söylemini oluşturmak için çok çabalıyor. AKP Milletvekili Hülya Atçı Nergis de bunun sözcüsü; lütfen Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu KEFEK’ten istifa etsin" dedi.

"İletişim Başkanlığı 8 Mart videosunu izleyince tüylerim diken diken oldu" diyen Nakıpoğlu, "Videoda, kadın devletin ideolojik bir nesnesi gibi" yorumunu yaptı.

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TIKLAYIN - Feminist Gece Yürüyüşü'nde "ritme göre hareket etmek" ile suçlanan kadınlar adli kontrol ve yurtdışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı