Feminist Gece Yürüyüşü'nde "ritme göre hareket etmek" ile suçlanan kadınlar adli kontrol ve yurtdışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı

İstanbul Taksim'de 19. Feminist Gece Yürüyüşü'ne katıldıkları için polis baskınıyla evlerinden gözaltına alınan 18 kadından 17'si adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi. Bir kadın ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Her sene 8 Mart'ta gerçekleştirilen ve Feminist Gece Yürüyüşü’ne katılan ve "Cumhurbaşkanı'na hakaret" gerekçesiyle ev baskınları ile gözaltına alınan 18 kadından biri savcılıkta ifadesi alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 17 kadın adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, 8 Mart Dünya kadınlar Günü'nde yapılan "Feminist Gece Yürüyüşü'nde atılan sloganlarla ilgili olarak görüntülerin incelendiği ve 18 kişinin gözaltına alınması yönünde karar verildiği açıklanmıştı. Gözaltı gerekçeleri 'Tayyip' sloganları ve 'ritme göre zıplamak' olarak belirtilmişti.

Gözaltına alınan kadınlar, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürülmüştü.

Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gözaltına alınan kadınlardan birinin serbest bırakıldığı, diğerlerinin ise serbest bırakılmaları talebiyle hakimliğe sevk edildiklerini duyurdu. Açıklamada, "Gözaltındaki 18 kadından yaşı küçük olan bir kadın ayda bir imza kontrolü tedbiri ile serbest bırakıldı. 4 kadın imza ve yurtdışı çıkış yasağı, diğer kadınlar yalnızca yurtdışı çıkış yasağı tedbiri uygulanması talebi ile sulh ceza hakimliğine sevk edildi" denildi.