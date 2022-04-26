Avukat Can Atalay'ın cezaevinden gönderdiği mesaj: Gezi, bu toprakların, eşitlik, özgürlük ve adalet umududur

Gezi Davası'nda çıkan tepki çeken hapis kararları üzerine, "Adalet Nöbeti" başlatıldı. Üçüncü Gezi Parkı davasında Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Mine Özerden, c, Tayfun Kahraman, Yiğit Ali Ekmekçi ve Hakan Altınay'a 18'er yıl hapis cezası verildi. Bu isimlerin hepsi tutuklandı.

Gezi davasında sanıklara ceza çıkmasının ardından avukatlar, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde ‘Adalet Nöbeti’ başlatma kararı almış ve ilk nöbet için bugün saat 11:00’de adliye önünde buluşma çağrısı yapılmıştı. Adalet Nöbeti, Gezi Davası’nda çıkan karara tepki olarak başladı. Hukukçular, Çağlayan Adliyesi’nde alkışlarla protesto etti.

Gezi Davası’nda çıkan karar sonucu tutuklanan ve Silivri Cezaevi’ne götürülen Avukat Can Atalay’ın mesajı da okundu.

Can Atalay, cezaevinden gönderdiği mesajında şunları belirtti:

“Ülkenin gündemi açlık, yoksulluk ve örneğin gıda güvenliği olması gerekirken, hiçbir hukuk kuralı tanımadan saçma sapan şeyler ile meşgul ediyorlar. Biz, İstanbul’un kent merkezinde son kalan müşterek, kamusal bir yeşil alanı, afet sonrası toplanma alanını savunduk. Polisin, şiddetine karşı çıkan her bir insanımız kendi itirazını aldı geldi. Taksim Gezi’si, farklı fikirlerin, farklı dünya görüşlerinin, çoğulcu, eşitlikçi ve özgürlükçü bir ortamda, barış içinde yaşayabileceğinin somut kanıtıdır. Taksim Gezi’si, ekmeği paylaşmanın, imecenin tadını bu memlekete yeniden anımsatandır. Gezi, bu toprakların, eşitlik, özgürlük ve adalet umududur. Gezi’nin, toplumsal, politik ya da hukuki bakiyesini ancak onurla taşırız. Gezi’yi savunduk, savunuyoruz ve savunacağız. Adalet istiyoruz. İnsan, hava, toprak ve su için adalet. Hep birlikte mücadele edeceğiz, hep birlikte kazanacağız.”