Avrupa Konseyi’nde kritik Kavala oylaması

Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) 4 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala’nın serbest bırakılması kararını uygulamaması Strazburg’da gündem olmuş durumda.

47 ülkeden 32’sinin olumlu oy kullanması durumunda Türkiye için “ihlal prosedürü” olarak adlandırılan süreç başlatılacak.

T24 diplomasi analisti Yinanç, ülkelerin hangi saiklerle nasıl oy kullanabileceklerine, ihlal prosedürü kararı alınması durumunda ise neler olabileceğine dair bilgi verdi.

"Avrupa’daki yaygın kanaat, iktidarın muhalif sesleri susturmaya çalıştığı yönünde"

Yinanç’a göre açık kaynaklardan derlenmiş açık bilgilere dayalı analizlerin para karşılığı yabancı diplomatlara verilmesi casusluk tanımına girmez. 'Siyasal ve askeri casusluk' suçundan gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucu üyesi Metin Gürcan’ın vermiş olduğu dosyalarda devletin güvenliğini tehlikeye düşürecek, gizli bilgilerin olmadığı yönündeki iddiasıyla ilgili o dosyaları görmeden yorum yapılamayacağını vurgulayan Yinanç, “Ancak Avrupa’daki yaygın kanaat, Türkiye’de iktidarın muhalif sesleri temelsiz iddialarla casusluk suçlamasıyla susturmaya çalıştığı. Umarım Türk yargısı bu kanaati güçlendirecek bir tavır yerine, suçlamaların kesin delillerle ispatlanması konusunda titiz davranır” dedi.

“Türkiye bir nevi NATO ile Rusya arasında"

Yinanç, Rusya’nın 2014’te Kırım’ı işgalinden sonra NATO’un bölgesel krizlere hızlıca müdahale edebilecek askeri bir komutanlık oluşturduğunu hatırlattı. Yinanç, Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Gücü olarak bilinen 6 bin askerden oluşan çokuluslu birliğin komutasını 31 Aralık’a kadar Türkiye’nin üstlendiğine dikkat çekti.

Ukrayna krizinin Rusya - NATO krizine evrilmesi durumunda, gözlerin bu komutanlığa çevrileceğini belirten Yinanç; “Türkiye bir nevi NATO ile Rusya arasında. Kuzey komşusu Rusya’yı kızdırmak istemez; ama Rusya’nın Ukrayna’ya dönük siyasetini de desteklemiyor. O nedenle ilk etapta diyaloğa öncelik veriyor. Türkiye her şeyden önce sınırdaki hareketliliğin gerçek boyutlarını bilmek istiyor. Çünkü askeri birlik yığılmalarına dair Batı Rusya’yı suçlasa da Rusya’da Ukrayna’nın provokasyon yaptığını savunuyor.” dedi.



Yinanç; Türk Hava Yolları’nın, Batılı ülkelerin seyahat yasağı kapsamına girmemek için, 6 Afrika ülkesine uçuşları durdurmak zorunda kaldığını söyledi.