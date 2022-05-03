Avrasya Tüneli'nden ilk geçen motosikletliler o anları kaydettİ

Avrupa ve Asya kıtalarını birbirine bağlayan Avrasya Tüneli, 1 Mayıs itibariyle motosikletli sürücülerin de geçişine açıldı. Saatlerin 00.00 olmasıyla tünelden geçen ilk motosikletliler ise isimlerini Hun Türkleri'nden alan 'Huns MC Turkey' kulübü üyeleri oldu.

O anları cep telefonlarıyla kayıt alan motosiklet tutkunlarından Okan Ay, "Fikir bana ait" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Motobike Fuarı'nda Avrasya Tüneli'nin 1 Mayıs itibariyle motosikletli sürücülerin de geçişine açılacağının haberini verdi. Motosiklet tutkunları haberi sevinçle karşılarken, 1 Mayıs günü saatin 00.00'i göstermesiyle birlikte, Avrasya'dan ilk geçen motosikletliler 'Huns MC Turkey' kulübü üyeleri oldu. Aralarında polis memurlarının da bulunduğu çok sayıda motosiklet tutkunu, o anları cep telefonu kameralarıyla kayıt altına altı. Motosiklet tutkunları, görüntüleri sosyal medya hesaplarından da paylaştı.