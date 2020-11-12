Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Özkiraz'dan dikkat çeken 'Efkan Ala' yorumu: Dindar Kürtlerle...

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son günlerde yaptığı atamaları değerlendirdi. Kemal Özkiraz, AKP Genel Başkan Yardımcısı olarak atanan Efkan Ala'nın 'doğrudan Gelecek Partisi’nin Doğu ve Güneydoğu’daki yükselişini durdurmak için yapılan bir görevlendirme olduğu' yorumunu yaptı.

Özkiraz, Ala’nın mesaisinin büyük bir bölümünü Kürt şehirlerinde harcayacağını öne sürerek “Ala’nın görevi dindar Kürtler ile Erdoğan arasındaki bağı yeniden kurmak olacaktır. Erdoğan çok net bir şeklide görüyor ki Güneydoğu'da ve Doğu'da hatta metropolde yaşayan dindar Kürtlerde Gelecek Partisi'nin inanılmaz derecede bir yükselişi var” ifadelerini kullandı.

AKP Bursa Milletvekili, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Efkan Ala, 10 Kasım'da AKP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilmişti.

Efkan Ala, 2013-2015 ve 2015-2016 yılları arasında İçişleri Bakanlığı görevinde bulunmuştu.

Efkan Ala İçişleri Bakanı olmadan önce, 2007 ve 2013 yılları arasında, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde, Başbakanlık müsteşarlığı görevini sürdürmüştü.

Ala daha önce de Batman ve Diyarbakır valisi olarak görev yapmıştı.

TIKLAYINIZ - Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, AKP'nin Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu