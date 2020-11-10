Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, AKP'nin Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu

AKP Bursa Milletvekili, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Efkan Ala, AKP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Efkan Ala, 2013-2015 ve 2015-2016 yılları arasında İçişleri Bakanlığı görevinde bulundu.

Efkan Ala İçişleri Bakanı olmadan önce, 2007 ve 2013 yılları arasında, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde, Başbakanlık müsteşarlığı görevini sürdürmüştü.

Ala daha önce de Batman ve Diyarbakır valisi olarak görev yapmıştı.