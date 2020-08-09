Avrasya Araştırma Başkanı Özkiraz, Muharrem İnce'nin 'alabileceği' oy oranını açıkladı

Kemal Özkiraz, Youtube kanalından paylaştığı videoda Muharrem İnce'nin parti kurma iddialarını değerlendirdi. CHP'nin Muharrem İnce gibi bir markayı daha iyi kullanması gerektiğini kaydeden Özkiraz, 37. Olağan Kurultay'dan önce, kurultay sırasında ve kurultaydan sonra onurlandırılması gerektiğini söyledi.

"Muharrem İnce CHP'nin düşmanı değil, CHP'nin evladı" ifadelerini kullanan Kemal Özkiraz, İnce'nin partisini kurarsa Cumhur İttifakı'na katılmayacağını belirtti. Özkiraz sözlerini şöyle sürdürdü: "O zaman bu ittifakın içerisinde olunacaksa yeni bir partiye ne hacet? Bu parti sadece Muharrem İnce'yi adaylaştırmak için kurulacaksa günü geldiğinde Millet İttifakı'nın bileşenleri hepsi anlaşır da bir çatı aday çıkarırsa Muharrem İnce ayrıksılık mı yapacak? O da kesin değil. Kaldı ki Cumhurbaşkanı adaylığı kesin olsa bile Muharrem İnce'nin eski yüzde 31'i koruması çok zor. Bırakın yüzde 31'i diğer partilerin de adayı varken Muharrem İnce'nin yüzde 10'larda oy alması bile çok zor"

"Muharrem İnce'yi küçümsemiyorum"

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçiminde İYİ Parti ve HDP'nin liderlerinin partilerinden daha düşük oy aldığını hatırlatan Özkiraz, "İnsanlar partilerine oylarını verdiler. Liderlerine de 'Seni seviyoruz ama kazanırsa bu kazanır kusura bakma biz Muharrem'e oy vereceğiz' diyerek Muharrem İnce'ye oy verdiler. Aynısı Muharrem İnce'nin başına gelecek. Ben öte yandan Muharrem İnce'yi küçümsemiyorum. Öye yüzde 1'lerden daha fazla oy alır derken de bir matematikle konuşuyorum" dedi.

İnce'nin alacağı maksimum ve minimum oy oranları

Kemal Özkiraz, Muharrem İnce ile CHP arasında 24 Haziran seçimlerinde yüzde 8 kadar oy farkı olduğunu hatırlatarak "Bu fark neden oluşuyor? Akşener ile partisi arasındaki 3 puan, Demirtaş ile partisinin arasındaki 3,5 - 4 puan ve MHP'ye oy veren ama Cumhurbaşkanlığında Erdoğan'ı tercih etmeyen 2 puanlık seçmenin 1 puanının oraya yansıması. Fark bu. Yani Muharrem İnce karşıdan da yüzde 1 - 2 kadar oy alıyordu. Topladığımızda yaklaşık 8 - 9 oranında oy yapıyor. Muharrem İnce hâlâ popüler ama kredisinin, karizmasının bir kısmını kaybetti. Bir kısmını da Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş gibi popüler bir aday çıkması durumunda kaybedebilir. O yüzden Muharrem İnce'nin alacağı maksimum oy 6, minimum oy 4'tür. 4 puanın çok iyi bir oran olduğunu kaydeden Özkiraz, "Hele ki 50+1'in iktidar belirlediği bir sistemde çok iyi bir orandır. Muhalefetin bu 4 puanı kaybetmemesi lazımdır" dedi.