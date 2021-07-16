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Yürüyen merdivende çarptı diye 10 yaşındaki çocuğu AVM'de dövdü!

16 Temmuz 2021 10:01

İstanbul Bakırköy'de bir alışveriş merkezinde bir kişi 10 yaşındaki çocuğu dövdü. Güvenlik kameralarına da yansıyan olaya tesadüfen şahit olan bir cumhuriyet savcısı, zanlıyı yakalattı.

Edinilen bilgilere göre olay Bakırköy'de bir AVM'de yaşandı. Baba Turan Sıvacı oğlu Tugay ve arkadaşını sinemaya götürdü. Filmden erken çıkan çocuklar, AVM'de dolaşmaya başladı. Bu sırada 10 yaşındaki Tugay yürüyen merdivenden bir adama çarptı. Duruma sinirlenen adam peşinden koştuğu çocuğu önce yere düşürdü, ardından tekmeledi. Çocuk acı içerisinde yerde kalırken, saldırgan şahıs ise uzaklaştı. Çevredeki vatandaşlar ise olayı sadece izlemekle yetindi. O anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.

AVM'de alışveriş yapan bir cumhuriyet savcısı, olaya tesadüfen şahit oldu. Savcının talimatıyla gözaltına alınan zanlı, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Saldırgan şahıs ifadesinde çocuğun yürüyen merdivenden kendisine kasıtlı olarak çarptığını, bu nedenle sinirlendiğini söyledi. Zanlı ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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