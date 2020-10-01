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Avcılar'da kayıp olarak aranan bir kişinin cesedi sokakta zincirle asılı halde bulundu!

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi

01 Ekim 2020 11:35

İstanbul Avcılar'da bodrum katındaki bir iş yerinin demir korkuluklarına zincirle asılı halde bir ceset bulundu. Cesedin, bir süredir kayıp olan Cihan B.'ye ait olduğu öğrenildi. 

Olay, sabah saatlerinde Avcılar Merkez Mahallesi Gülistan Sokak'ta meydana geldi. İş yerini açmak için dükkana gelen çalışan, demir korkuluklarda zincirle asılı bir cesetle karşılaştı. işyeri çalışanının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri yaptıkları incelemede şahsın bir süredir kayıp olan Cihan B.(36) olduğunu belirlediler. Olay yeri inceleme ve savcının incelemesinin ardından ceset kesin ölüm nedeninin belirlenmesi adına Adlı Tıp Kurumu’na kaldırıldı. 

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