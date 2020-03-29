T24 LogoT24 Logo
Haberler

Avcılar'da bir grup Koronavirüs'e rağmen yolu kapatıp halay çekti

29 Mart 2020 18:08

İstanbul'un Avcılar İlçesi'nde yaklaşık 15 kişilik grup, dünya çapında 32 bini aşkın insanın hayatını kaybetmesine yol açan yeni tip Koronavirüs salgınına rağmen yol kapatıp halay çekti. Sokağı düğün salonuna çeviren grup dakikalarca dans etti.

Koronavirüs salgınını önlemek için yayınlanan genelgeyle düğün salonlarının faaliyetleri durdurulmuştu. Bu sebeple birçok vatandaş nikah tarihlerini ertelemeyi tercih etti.

Avcılar Belediyesi, tarihlerini ertelemeyen çiftlerin nikahlarını salonda sadece 2 şahit olması şartıyla kıymaya devam etti.

Bugün Avcılar'da nikahları olduğu öğrenilen bir çiftin yakınları Reyhan Sokak'ta yol kapattı.

Yaklaşık 15 kişilik grup, koronavirüs salgınına rağmen halaylar çekip dans etti. Sokağı adeta düğün salonuna çeviren grup nikaha gitmek için sokaktan ayrıldı.

Kaynak: DHA

ETİKETLER

habervideokoronakoronavirüscorona virüsüsalgınpandemiavcılaristanbulililçehalay

Diğer Videolar

Maskesiz dolaşan vatandaş: Zaten hiçbir işim düzgün gitmiyor; Korona neredeyse gelsin bulsun beni

Otomobilin bagajında mangal yakarak trafiğe çıktı!

Özgür Özel: Soma'da faciaya neden olan kâr hırsı, bugün madencileri Korona'ya rağmen güvencesizce çalıştırıyor!

Panelvan araçla yolcu taşırken yakalandılar

Eski milli sporcu, serinlemek için nehre atladı: 'Adrenalini seviyorum'

Soma faciasında hayatını kaybeden 301 madenci mezarları başında anıldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

75 yıl önce İkinci Dünya Savaşı'nı kazanan Moskova'nın bugünkü zorlu...

HDP Milletvekili Paylan: Asgari ücretten 10 kat fazla milletvekili maaşından...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren şahıs nedeniyle takipçilerinden...

Çiftlik evi kiralayıp parti yapan emniyet müdür yardımcısı ve komiser...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Çinli virolog Koronavirüs'ün en tehlikeli özelliğine dikkat çekti...

Fatih Tezcan: Bir daha sokağa çıkarsak listelerden, kimleri toplayacağımızdan haberiniz...

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil: Yandaşsan, katliam yapacağın semtleri sayabilirsin, öldüreceğin...

Son seçim anketi: Yalnızca dört parti yüzde 10 barajını geçebiliyor...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

75 yıl önce İkinci Dünya Savaşı'nı kazanan Moskova'nın bugünkü zorlu...

HDP Milletvekili Paylan: Asgari ücretten 10 kat fazla milletvekili maaşından...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren şahıs nedeniyle takipçilerinden...

Çiftlik evi kiralayıp parti yapan emniyet müdür yardımcısı ve komiser...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24