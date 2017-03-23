T24 LogoT24 Logo
Haberler

Avcılar Belediye Konservatuvarı'dan İzmir Marşı

23 Mart 2017 19:14

Avcılar Belediyesi Konservatuarı eğitmenleri, 'İzmir Marşı'nı başta bağlama olmak üzere çeşitli müzik aletleri ile seslendirdi. Konservatuar Müdürü Onur Gülin, kurum olarak Kurtuluş Savaşı sırasında Mehmetçik'in İzmir'e girişini konu alan 'İzmir Marşı'nı, Avcılar'ın dokusunu yansıtan biçimde seslendirmek istediklerini söyledi. Avcılar Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen video klibi projesinde konservatuarın şan eğitmenleri; Başak Tatlıbal ve Hande Gençörnek, halk oyunları eğitmenleri; Doğa Demir ve Gökhan Baloğlu, bağlama eğitmeni Mahmut Çeliker, mey eğitmeni Ali Basık, gitar eğitmeni Murat Akça, ud eğitmeni Burak Özdemir, keman eğitmeni Murat Polat, Müzik Eğitmeni Halil Cem Güdek, öğrenciler; Ayberk Tekin, Selin Taşdemir kamera karşısına geçti. Klipte Avcılar Belediye Konservatuarı Tiyatro Eğitmeni Turgay Yıldız da şiir okudu. 'İzmir Marşı' klibi Mustafa Kemal Atatürk'ün 10'uncu Yıl konuşmasından bazı bölümlerle sona erdi.

ETİKETLER

Avcılar Belediyesiİzmir Marşıklip

Diğer Videolar

İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 20 Ocak 2020

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30 yıl sonra değiştirildi; kronik su kesintisi sorunu çözüldü

Çatıda uyuyakalan leopar böyle yakalandı

Rugby müsabakası sırasında arbede çıktı

Hindistan'da bir evin çatısında uyuyan leopar yakalandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24