Avcılar Belediye Konservatuvarı'dan İzmir Marşı

Avcılar Belediyesi Konservatuarı eğitmenleri, 'İzmir Marşı'nı başta bağlama olmak üzere çeşitli müzik aletleri ile seslendirdi. Konservatuar Müdürü Onur Gülin, kurum olarak Kurtuluş Savaşı sırasında Mehmetçik'in İzmir'e girişini konu alan 'İzmir Marşı'nı, Avcılar'ın dokusunu yansıtan biçimde seslendirmek istediklerini söyledi. Avcılar Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen video klibi projesinde konservatuarın şan eğitmenleri; Başak Tatlıbal ve Hande Gençörnek, halk oyunları eğitmenleri; Doğa Demir ve Gökhan Baloğlu, bağlama eğitmeni Mahmut Çeliker, mey eğitmeni Ali Basık, gitar eğitmeni Murat Akça, ud eğitmeni Burak Özdemir, keman eğitmeni Murat Polat, Müzik Eğitmeni Halil Cem Güdek, öğrenciler; Ayberk Tekin, Selin Taşdemir kamera karşısına geçti. Klipte Avcılar Belediye Konservatuarı Tiyatro Eğitmeni Turgay Yıldız da şiir okudu. 'İzmir Marşı' klibi Mustafa Kemal Atatürk'ün 10'uncu Yıl konuşmasından bazı bölümlerle sona erdi.