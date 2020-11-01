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Atlasjet çalışanlarından Ali Murat Ersoy' a çağrı: 1 yıldır 2 bin işçinin parasının üzerine yattınız!

"Biz emeğimizi alamıyorsak siz de rahatsız olacaksınız"

01 Kasım 2020 10:01

Ali Murat Ersoy’a ait Atlasjet’te 1 yıl boyunca ücretsiz çalıştırıldıklarını ve şirketin iflasıyla haklarının gasp edildiğini belirten işçiler "2 bin işçinin parasının üzerine yattınız 1 yıldır. Biz emeğimizi alamıyorsak siz de rahatsız olamayacaksınız" dedi. 

BirGün'de yer alan habere göre de Ali Murat Ersoy, 17-31 Ağustos tarihleri arasında işçilerin alacaklarını ödeyeceğini açıklamıştı; işçilere gönderilen mesajda ödeme tarihinin 7 Eylül’e ertelendiği belirtilmişti. 

Atlaszedeler Adalet Platformu’ndan (A.Z.A.P.) yapılan açıklamada şöyle denilmişti; 

"Patronumuz hâlâ borcunu ödemiyor! Bizi 3 ay çalıştırıp kurmaca bir iflasla tüm haklarımızı çalan Ali Murat Ersoy, ısrarlı hak arayışımız sonucunda bizlerle anlaştı ve 17-31 Ağustos arasında paraları ödeyeceğini söyledi; fakat bugün bu ödemeyi bahanelerle yine erteliyor. Artık inanmıyoruz! Hakkımızı söke söke alacağız!"
 
TIKLAYINIZ - Atlasjet milyonlarca lira borçla iflas etti; yükümlülükler nasıl ödenecek?

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