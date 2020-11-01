Atlasjet çalışanlarından Ali Murat Ersoy' a çağrı: 1 yıldır 2 bin işçinin parasının üzerine yattınız!

Ali Murat Ersoy’a ait Atlasjet’te 1 yıl boyunca ücretsiz çalıştırıldıklarını ve şirketin iflasıyla haklarının gasp edildiğini belirten işçiler "2 bin işçinin parasının üzerine yattınız 1 yıldır. Biz emeğimizi alamıyorsak siz de rahatsız olamayacaksınız" dedi.

BirGün'de yer alan habere göre de Ali Murat Ersoy, 17-31 Ağustos tarihleri arasında işçilerin alacaklarını ödeyeceğini açıklamıştı; işçilere gönderilen mesajda ödeme tarihinin 7 Eylül’e ertelendiği belirtilmişti.

Atlaszedeler Adalet Platformu’ndan (A.Z.A.P.) yapılan açıklamada şöyle denilmişti;

"Patronumuz hâlâ borcunu ödemiyor! Bizi 3 ay çalıştırıp kurmaca bir iflasla tüm haklarımızı çalan Ali Murat Ersoy, ısrarlı hak arayışımız sonucunda bizlerle anlaştı ve 17-31 Ağustos arasında paraları ödeyeceğini söyledi; fakat bugün bu ödemeyi bahanelerle yine erteliyor. Artık inanmıyoruz! Hakkımızı söke söke alacağız!"