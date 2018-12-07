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Atlas Havayolları'nın bilet oyunu; Bodrum yolcularını İzmir'e indirdi!

07 Aralık 2018 23:45

Çok sayıda havayolu şirketi 7 Aralık Cuma akşamı ve gecesi Bodrum/Milas uçuşlarını iptal etti. İptallerin yolcu yetersizliğinden olduğu söylentisi yayılırken akşam uçuşunu iptal etmeyen tek şirket Atlas Global Havayolları oldu. T24'ün aldığı bilgiye göre; son diğer şirketlerin sefer iptalleri nedeniyle 19:10 seferi için son dakika biletleri rutin fiyatın üzerinden kapışılan Atlas Havayolları, İstanbul Atatürk Havlimanı'ndan saat 19:20 sıralarında Bodrum uçuşu anonsuyla havalandı. Ancak 20:10 sıralarında uçakta kaptan tarafından yapılan anonsla, Milas/Bodrum Havalimanı'ndaki pist ışıklarının arızalı olması nedeniyle İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na iniş yapılacağı duyuruldu. 20:20 sıralarında İzmir'e indirilen yolcular “Bizi arızayı bile bile Bodrum yerine İzmir'e indirdiniz” diyerek isyan ettiler. Pist ışıkları arızasının saat 14:00 sıralarında belli olduğu, THY ve Pegasus'un da aralarında bulunduğu havayolu şirketlerinin bu nedenle akşm/gece seferlerini iptal ettiği anlaşıldı. Ancak bu duruma rağmen Atlas Global'in, yolcularını “Bodrum uçuşu” diye aldattığı ve İzmir'e indiği ortaya çıktı.

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