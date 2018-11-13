Atilla Yeşilada: 2019'da IMF gelecek, eğer gelmezse bu işin sonu yok!

Nişantaşı Üniversitesi öğretim görevlisi Mert Yılmaz'ın Youtube kanalına konuk olan ekonomist Atilla Yeşilada, Türkiye ekonomisinin son durumunu değerlendirdi. Yeşilada, ''Biz ekip olarak 2019 IMF'nin geleceğini düşünüyoruz. IMF'nin geldiği senaryolarda dahi yüzde 3 küçülme öngörüyoruz. Eğer gelmezse bu işin sonu yok'' dedi. Türkiye'nin yaşadığı ekonomik durgunluğun klasik bir durgunluk olmadığını ifade eden Yeşilada, klasik bir durgunluk olsa dahi normalde ondan çıkmak için uygulanacak olan reçetenin geçmişte yapılan hatalardan dolayı uygulanamaz hale geldiğini belirtti. Söyleşinin tamamı için: https://www.youtube.com/watch?v=sWLiTQvfmYU