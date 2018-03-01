Atık malzemelerden Anıtkabir maketi

İzmir'de, marangoz Sami Denktaş'ın (68) atık malzemeleri kullanarak hazırladığı dev Anıtkabir maketi, 23 Nisan'dan itibaren Gaziemir ilçesinde sergilenecek. Gaziemirli marangoz Sami Denktaş, ahşap, cam, sac ve teneke gibi malzemelere şekil veriyor. Çocukken marangoz yanında çalıştığını, 14 yaşından sonra da ahşaptan kılıç ve kama hazırlamaya başladığını anlatan Denktaş, işini aşkla yapıyor. Eserinin 23 Nisan'dan itibaren Gaziemir Belediyesi'nde sergileneceğini kaydeden Denktaş, "Gaziemir Belediyesi'nin atölyesinde 2 yıldır çalışıyorum. 9 Eylül günü Anıtkabir projesi üzerine çalışmaya başladım. Zemin malzemesi olarak ham MDF kullandım. Onun üzerine iskelet yaptım. Ahşabı keserek üzerini kum malzemeyle kapladım. Taş şeklinde işleyip boyadım ve vernikledim. Makette yer alan ağaçları gerçek ağaç dallarından kestim. Üzerine sünger geçirdim. Çimenleri ise talaşları boyayarak hazırladım. Hiç plastik kullanmadım. Çok titiz çalışıyor ve zamanında teslim etmeyi hedefliyorum. Bunu teslim ettikten sonra 40 metrekare üzerine Gaziemir'in eski adı Seydiköy'ün maketini hazırlayacağım" diye konuştu. Çocukken resim yapmayı çok sevdiğini de anlatan Sami Denktaş, "Resim çabuk bitiyordu, beni tatmin etmemeye başladı. Elle tutulan eserler daha fazla emek istiyor ve daha göz doyurucu. Bu işlerde çalışırken dışarıyla alakam kesiliyor, önümdeki işe odaklanıyorum. Bu işi aşkla zevkle yapıyorum. Bittikten sonra içime sinmeyen bir detay olursa başa dönüyorum. Dikkatli ve titiz biriyim" diye konuştu.