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Atatürk Havalimanı'nda tuvaletini geri dönüşüm kutusuna yaptı

04 Temmuz 2017 15:41

inPaylaşın İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde tuvaleti gelen bir kadın, herkesin gözü önünde tuvaletini geri dönüşüm kutusuna yaptı. CNN Türk'ün haberine göre, İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde amatör bir kamera, 23 Haziran'da, bir kadının geri dönüşüm kutusuna tuvaletini yaptığı anı görüntüledi. ​Tuvalete gitmek yerine geri dönüşüm kutularının olduğu alana gelen kadın, herkesin içinde önce pantolununu indirdi, daha sonra da geri dönüşüm kutusuna tuvaletini yaptı.

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AtatürkHavalimanıTuvaletYaptıGeriDönüşümKadın

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