Ataşehir’de sürücüye maganda şoku: Aracının aynasını kırdı

İstanbul Ataşehir’de seyir halinde olan Ali Naim Küçük iddiaya göre, trafiğin yoğun olduğu saatte arkadan bir aracın emniyet şeridini ihlal ederek ilerlediğini görünce kendisine engel olup uyarmak istedi. Trafik magandası da Küçük’ün önünü keserek tehditler ve küfürler savurduktan sonra Küçük’ün araçta bulunan 2 çocuğunun gözü önünde aracının aynasını kırdı.



Olay geçtiğimiz Cumartesi günü saat 17.30 sıralarında Ataşehir Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tatil hazırlığı için Turgut Özal Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Ali Naim Küçük, sıkışan trafikte arkadan bir aracın emniyet şeridini ihlal ederek ilerlediğini gördü. Bunun üzerine Küçük, emniyet şeridini ihlal edip yolun sağından hızla geçmeye çalışan sürücüye engel olmak için aracıyla yolu ortaladı.

Arkadan gelen sürücü, Ali Naim Küçük’ün engeline takılınca diğer sürücüler gibi aracıyla sıkışan trafikte ilerlemek zorunda kaldı. Bir süre sonra trafik açılınca arkadan gelen sürücü, direksiyonunu Ali Naim Küçük’ün aracının önüne kırarak yolunu kesti. Ardından küfürler etmeye başladı. Bu esnada araçta 5 buçuk yaşında kızı ve 2 yaşında oğluyla araçta olan Küçük, araçtan inmedi.

Trafik magandası ise Küçük’ün çocuklarının gözü önünde aracından inerek Küçük’ün camına vurup tehditler savurdu ardından Küçük’ün aracının yan aynasını kırdı. O esnada Küçük, hırsını alamayan magandaya çocuklarının gözü önünde karşılık vermek istemedi. Trafik magandası kırdığı aynayla araç camına da vurduktan sonra aynayı fırlatıp arabasına binip uzaklaştı.