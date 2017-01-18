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Ata Demirer: Kapanmayacağız; seyirci korkup gelmezse yine oynayacağız, gerekirse bedava oynayacağız

18 Ocak 2017 14:14

Komedyen, oyuncu Ata Demirer, terör olayları nedeniyle insanların evlerine kapanmaması, mücadele etmesi gerektiğini belirterek, “Sanat insana her zaman moral verir. Bu süreçte sonsuz aktivite gerekli. Ne şartlarda olursa olsun oynuyoruz. Seyirci korkup gelmezse yine oynayacağız. Gerekirse bedava oynayacağız. İyi bir döngü yaklaşıyor, hissediyorum” dedi. Ata Demirer’in hem senaryosunu yazdığı, hem de başrolde oynadığı “Olanlar Oldu” filmi, 20 Ocak Cuma günü vizyona girecek. BKM’nin yapımcılığını, Hakan Algül’ün de yönetmenliğini gerçekleştirdiği filmde Ata Demirer, aynı anda hem bir kadını, hem de bir erkeği canlandırdı.

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