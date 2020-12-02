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'Astronomi sohbeti' ile viral olan gençler konuştu: Olay, 'tavşan etinin haram olup olmadığı' tartışmasından başladı

“Biz bile ne konuştuğumuzu hatırlamıyoruz"

02 Aralık 2020 17:31

Konya'nın Altınekin ilçesinde, Güneş sistemi ve Dünya'nın hareketiyle ilgili yaptıkları tartışmanın görüntüsü viral olan 4 genç, Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Bilim Merkezi'ni gezdi. Gençlerden Hasan Hüseyin Karaoğlu, ''Ben uygulamalı olarak arkadaşlarıma anlatmaya çalıştım ama yanlış bilgilendirmişim. O gün neticeye varamamıştık. Araştırdık ve doğru bilgiye ulaştık'' dedi. Videodaki gençlerden Murat Seyit Kağnıcıoğlu, 'olayın tavşan etinin haram olup olmadığı' tartışmasından başladığını söyledi

Tartışmaları viral olan 4 gence gezileri sırasında Bilim Merkezi tarafından teleskop hediye edildi. Dünya’nın ekseni konusunu da tartıştıklarını anlatan Kağnıcıoğlu, “Dünya nasıl bir yer, gezegenler nasıl gibi konulardan konu gelişti. Biz de mutlu olduk aslında böyle bir sohbet yaptığımız için. O günkü videodaki halimizle aramızda dağlar gibi farklar var. Çünkü o zaman biz bazı şeyleri bilmediğimizin farkına vardık. Hiçbir şey bilmiyormuşuz biz” diye konuştu. 

Altınekin ilçesinde 6 gencin Güneş sistemine dair kendi aralarında tartıştığı video sosyal medyada ilgi çekti. Gençlerin astronomiye olan ilgisi ve konuyu saygı sınırları çerçevesinde tartışması büyük beğeni topladı. Bu anlar ise yanlarında bulunan diğer arkadaşları tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntüler, sosyal medyada paylaşılmasının ardından kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi. Görüntülerde Furkan, Mehmet, Hüseyin, Nurullah, Murat ve Can adındaki gençlerin Güneş sistemini tartışmaları ve bildiklerini paylaşması yer alıyor. Görüntülerin paylaşılmasının ardından Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın talimatıyla Konya Bilim Merkezi tarafından gençlere davet iletildi. Bilim Merkezi’ne getirilen 4 genç, yetkililerden Güneş sistemi hakkında bilgi aldı.

“Olay tavşan etinin haram olup olmadığından başladı"

Videodaki gençlerden Murat Seyit Kağnıcıoğlu, olayın tavşan etinin haram olup olmadığı tartışmasından başladığını söyledi. Dünya’nın ekseni konusunu da tartıştıklarını anlatan Kağnıcıoğlu, “Dünya nasıl bir yer, gezegenler nasıl gibi konulardan konu gelişti. Biz de mutlu olduk aslında böyle bir sohbet yaptığımız için. O günkü videodaki halimizle aramızda dağlar gibi farklar var. Çünkü o zaman biz bazı şeyleri bilmediğimizin farkına vardık. Hiçbir şey bilmiyormuşuz biz” dedi.

Furkan Şaban Sarı ise, “Biz virüsten önce toplanarak sosyal aktiviteler yapıyorduk; yemek, oyun, sosyal tartışmalar gibi. O gün de arkadaşlarımızdan biri konu açtı ‘tavşan eti yenir mi yenmez’ diye. Oradan ’uzaylılar var mıdır?’ konusuna geçtik. Sonra Dünya düz mü yuvarlak mı derken arkadaşımız bizi çekmiş paylaşmış. Daha sonra video patladı. O yüzden buralara geldik yani. Bizi beğenen, izleyen ve takip edenlere teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“Biz bile ne konuştuğumuzu hatırlamıyoruz"
 
Arkadaşlarının tavşan yakalayıp yemek istediğini söyleyince diğer arkadaşlarının haram helal tartışmasına girdiğini anlatan Hasan Hüseyin Karaoğlu, “Yani biz bile ne konuştuğumuzu hatırlayamıyoruz. Tartışma yaklaşık 2-3 saat sürdü. Orası arkadaşımızın evi. Can Çetin arkadaşım sağ olsun çekmiş, bizim haberimiz yoktu. Kendisi paylaşmış internette, oradan haberimiz oldu” dedi.

TIKLAYINIZ - Bir grup gencin "Güneş mi Dünya'nın etrafında döner, Dünya mı Güneş'in?" tartışması viral oldu; peki aslında ne?

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