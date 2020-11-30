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Bir grup gencin "Güneş mi Dünya'nın etrafında döner, Dünya mı Güneş'in?" tartışması viral oldu; peki aslında ne?

Bir grup gencin Dünya ve Güneş'in dönüşü hakkındaki tartışması sosyal medyada viral oldu

30 Kasım 2020 14:33

Bir grup gencin Dünya ve Güneş'in dönüşü hakkındaki tartışması sosyal medyada viral oldu. Videoda bazı gençler, Güneş'in Dünya'nın etrafında döndüğünü iddia ederken bazıları da Dünya'nın Güneş'in etrafında döndüğünü savundu. 

Evrim Ağacı'nda yer alan bilgiye göre, Dünya’nın Güneş etrafındaki dönüşünü 23 saat 56 dakika 4.04 saniyede tamamlamasıyla 'Gün' dediğimiz kavram oluşuyor. 

Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz - Zamanı Ölçmek: Gün, Hafta, Ay, Yıl Kavramları Nasıl Oluştu?

Bir yılın 365 gün olmasının sebebi de Dünya'nın Güneş etrafında dönme süresi 365 Gün, 5 Saat ve 49 dakika olmasıdır. 

Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz - matematikkafe.com

Öte yandan Tubitak'ta yer alan bilgiye göre, Güneş Sistemi içindeki bütün cisimler Güneş’in etrafında dönerken, Güneş ve Güneş Sistemi’nin tamamı Samanyolu Gökadası’nın merkezinin etrafında hareket ediyor. . Güneş 5 milyar yıl yaşında ve oluşumundan itibaren yörüngesini 20 defa tamamladığı düşünülüyor. 

Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz - Güneş Hareket Ediyor mu?

 

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