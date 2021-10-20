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Astrolog Öner Döşer: 1929 Büyük Buhranı'nı aratmayacak dünya çapında bir ekonomik bir kriz yaşanabilir

"Tüm dünyada gıdaya ulaşmada zorluk yaşanacak"

20 Ekim 2021 10:00

Astrolog Öner Döşer çalıştığı astroloji haritalarından 1929 Büyük Buhranı'nı aratmayacak dünya çapında ekonomik bir kriz yaşanabileceğini söyledi. 

Ünlü astrologlar Öner Döşer ve Dinçer Güner, Habertürk TV'de Fatih Altaylı ile Teke Tek programına konuk oldu. Ekonomi konusunda tahminler yapan Öner Döşer, "Çalıştığım astroloji haritalarından 1929 Büyük Buhranı'nı aratmayacak dünya çapında ekonomik bir krize doğru sürüklendiğimizi söyleyebilirim. Bunu 2022'de anlayacağız ama esas zorluk 2023-2024'te olacak" ifadelerini kullandı.

"2022 ekonomik bir buhran senesi olacak" diyen Dinçer Güner ise  "Ayrıca 2001, 2002 ve 2003'te yaşadıklarımızın aynısı olacak. Ama sonra toparlanma olacak. Tüm dünyada gıdaya ulaşmada zorluk yaşanacak" şeklinde konuştu. Dinçer Güner dünyayı 2022 yılında bir kıtlığın beklediğini söyledi. 

Astrolog Öner DöşerDinçer GünerHabertürk TVFatih Altaylı ile Teke Tekekonomik kriztahminastroloji

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