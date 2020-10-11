Aslında ne oldu? | Mehmet Tezkan: Dün FETÖ'ye sahip çıkmışlardı, bugün Menzil'e sahip çıkıyorlar

Gazeteci ve T24 yazarı Mehmet Tezkan, gündemde olan olayların 'aslını' her gün yayınladığı 2 dakikalık videolarda anlatıyor. Tezkan bugün yayınladığı videoda, Menzil Tarikatı'nın devlete sızdığı iddialarıyla ilgili "İktidar Türkiye'nin başına gelenlerden ders almıyor. Dün Fethullah cemaatini (FETÖ'yü) savunuyorlardı bugün Menzil Tarikatı'nı koruyorlar" diye konuştu.

"Bu iktidar akıllanmayacak. Başına gelen husumetlerden ders çıkarmayacak" diyerek söze başlayan Tezkan "Bir tartışma var son zamanlarda. Fethullahçılar gitti diyorlar yerine başka tarikatlar geldi. O boşluğu onlar dolduruyor. En fazla dolduran da Menzil Tarikatı. Her yere girdi diyorlar. Sağlık Bakanlığı'nda olanları görüyorsunuz. GATA'nın başhekim yardımcısı bile Menzilci çıktı" dedi.

"Ders almıyorlar, hiç akıllanmayacaklar"

Tezkan sözlerini şöyle sürdürdü:

"İçişleri Bakanı Soylu, karşı çıktı. Diyor ki, "Herhangi bir inanç grubunun devlete sızdığı değerlendirmesi başlı başına istismar konusudur, yalandır." Aynı Süleyman Soylu, 5-6 sene önce Fethullah Cemaati'nin devlete sızdığı söylenirken çıkıp demeç verdi. Demiş ki, "Cemaati döverek, cemaate saldırarak Türkiye'nin değişim yönünü etkilemeye çalışıyorlar." O zaman da kabul etmiyorlardı Fethullah'ın devlete sızdığını. O gün FETÖ'cüler vardı, devlete sızıyor diyenleri suçladılar, onlar gitti darbe yapmaya kalktı. Dün FETÖ'ye sahip çıkmışlardı, bugün Menzil'e sahip çıkıyorlar. Bu nedenle ders almıyorlar, hiç akıllanmayacaklar."