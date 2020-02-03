Gezi günlerinde aşk: Benimle gelir misin?

'Benimle gelir misin?', iki kadın arasında yaşanan bir aşk hikayesine odaklanıyor. Oyunun yazarı Ebru Nihan Celkan'ın deyimiyle, toplumsal belleğin ilişkilere etkisini içine alarak "Yangın zamanlarında, hem direnmenin hem de aşka devam etmenin mümkünlüğünü" sorgulayan bir tiyatro oyunu.

'Benimle gelir misin?' oyununun yazarı Ebru Nihan Celkan ve oyuncular Başak Kıvılcım Ertanoğlu ile Elif Ürse, Muammer Brav'la Ekşın'a konuk oldu.

Brav'ın oyun hakkındaki sorularına yanıt veren Celkan, Ertanoğlu ve Ürse, oyun için bir araya geldiklerini ancak birçok açıdan birbirleri ile uyuştuklarını fark ettiklerini dile getirdi. Oyunun, seyircinin kendisine bazı sorular sormasını sağladığını ifade eden yazar Celkan, "Oyunun temel soruları, 'gitmek mi? kalmak mı?', 'aşk mı? hürriyet mi?'" dedi.

Oyunda Janina karakterini oynayan Başak Kıvılcım Ertanoğlu, oynadığı karakterin mantığıyla hareket ettiğini ancak zamanla duyguları ile tepki vermeyi öğrendiğini belirterek, "İkirciklik bir durum içerisinde bir tercih yapması gereken karakter" dedi. ,

Oyunda kendini aktivist olarak tanımlayan Umut karakterini canlandıran Elif Ürse ise karakterin Gezi Parkı eylemlerinden sonra yaşanan toplumsal süreçteki sıkışmaları temsil ettiğini ifade ederek, "Umut ile birlikte "Ev dediğimiz yer neresidir?" sorusunu soruyoruz" dedi.