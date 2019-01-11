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Spor

Asırlık gelenek cirit, Bayburt'ta yaşatılıyor

11 Ocak 2019 17:28

Ata sporu cirit geleneği Bayburt'un köylerinde yaşatılmaya devam ediyor. Cirite, yöre halkının yanı sıra kent ziyaretçileri de yoğun ilgi gösteriyor. Bayburt'ta, atın ve insanın mücadelesine dayanan, erliğin göstergesi olarak görülen cirit geleneği sürüyor. Türklerin yüzyıllardır Orta Asya bozkırlarında savaşa hazırlık için oynadığı cirit geleneği bölgede yaşatılmaya çalışılıyor. Kenteki tüm köylerde oynanan ve rakibin affedildiği tek spor olma özelliği bulunan cirit, vatandaşlar ve kenti ziyarete gelenlerin de büyük ilgisini görüyor. Cirit sporu için hazırlanan atlar da sahipleri tarafından sıkı bir antrenman programına tabii tutuluyor.

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