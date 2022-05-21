Armağan Çağlayan'a konuk olan Mahmut Tuncer, 20 lira istedi: Para konusunda Azrail gibiyim

Yıllardır konuk olduğu her programda sunucudan aldığı paralarla adından söz ettiren Mahmut Tuncer , Armağan Çağlayan 'ın programında da kural bozmadı. "Para konusunda Azrail gibiyim" diyen Tuncer, Çağlayan'dan da 20 TL aldı. Aldığı paraları ne yaptığını da anlatan Tuncer, "Bu paraları kendi paramdan ayrı tutup ihtiyaç sahiplerine veriyorum" dedi.

Mahmut Tuncer, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalında yayınlanan 'Dur Bi Dinle' isimli programına konuk oldu. Hayatından bahseden Tuncer, her programda yaptığı gibi Çağlayan'dan da para almayı ihmal etmedi.

Tuncer, Çağlayan'ın "Parayı çok mu seviyorsunuz?" sorusuna "Parayı sevmiyorum da, insanlara sevdirmeye çalışıyorum. Parayı sevmeyen var mı hayatta? Bir tek parayı piyasada itler sevmez. İtin önüne parayı at yemez yanıtını verdi.

Aldığı paraları geri vermediğinden bahseden Tuncer, "Para insanlar için yaşama amacı. Ama biz aldığımız parayı kenara koyarız. Bir yerde bir yardıma ihtiyacı olan biri olduğu zaman ne kadar birikmişse bakıp yardım ediyoruz" diyerek aldığı paraları yardım amaçlı kullandığını söyledi.