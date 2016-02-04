Arjantin'deki hazırlık maçının ardından cezalar açıklandı: 12 oyuncuya 58 maç ceza

Arjantin Futbol Federasyonu, Estudiantes ile Gimnasia La Plata arasındaki hazırlık maçında çıkan olaylar nedeniyle 12 oyuncuya toplam 58 maç ceza verdi. Estudiantes'den 5, Gimnasia'dan 7 oyuncuya toplam 58 maç ceza verildi.
İşte Estudiantes ve Gimnasia'dan ceza alan isimler:
Estudiantes
Mariano Andujar (8 maç)
Alvaro Pereira (8 maç)
Israel Damonte (4 maç)
Santiago Ascacibar (3 maç)
Augusto Solari (3 maç)
Gimnasia La Plata
Nicolas Mazzola (8 maç)
Javier Mendoza (5 maç)
Roberto Brum (5 maç)
Maximiliano Coronel (5 maç)
Federico Rasic (4 maç)
Antonio Medina (4 maç)
Enrique Bologna (1 maç)