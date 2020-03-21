Arjantin'de Koronavirüs yasağına uymayanlara biber gazlı müdahale

Arjantin’de polisler, Kortonavirüs(Covid-19) salgını karşısında alınan önlemler kapsamında getirilen yasaklara uymayanlara müdahale etti. Arjantin’in Jujuy kentinde polisler, zorunlu karantina kararına uymayanlar ve parklarda gezen kişileri kovaladı.

Görüntülerde, polisin parkta gezen kişilere biber gazıyla müdahale ettiği görülürken; onlarca kişinin gözaltına aldığı bildirildi.

Arjantin’de perşembe günü Devlet Başkanı Alberto Fernandez ülke çapında Koronavirüs'e karşı tedbir amaçlı zorunlu karantina uygulanacağını açıklamıştı. Arjantinliler sadece zorunlu hallerde sokağa çıkarak temel gıda ve tıbbi malzeme alışverişlerini yapabilecekler. Zorunlu karantina 31 Mart’a kadar geçerli olacak.