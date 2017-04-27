Ardahan’da bulunan tabut hangi Rus generale ait?

Ardahan’da apartman inşaatı için temel kazısı yapılırken bulunan tabutun Rus Tümgeneral Vasiliy Geyman’a (1823-1878) ait olabileceği düşünülüyor. Tarihi bilgilere göre, Geyman'ın 13 Nisan'da 1878 yılında Kars'ta veba hastalığında dolayı hayatını kaybetti. O dönem Rus askeri tarihi bilgilerde Ardahan'ın Kars'a ait bir eyalet olarak görüldüğü biliniyor. Tümgeneral Geyman, 1839 yılında orduda göreve başladı. Kafkasya'da askeri operasyonlara katıldı. Rusya tarihinde "Kafkasya'nın fatihi" olarak tanınan bir general.