Arda Turan-Berkay kavgasında hastanede neler yaşandı?

Başakşehirli Milli Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin arasında barda başlayan ve hastanede devam eden tartışmanın görüntüleri ortaya çıktı. Kanal D Ana Haber'de yayınlanan görüntülere göre, Sabah 06.30 civarında hastaneye silahıyla birlikte gelen Arda Turan, kurşunu namluya sürerek silahı Berkay'ın önüne bırakıyor. Berkay silahı Arda Turan'a geri verirken, tartışmanın şiddetlenmesiyle silah defalarca koltukta yer değiştiriyor. Görüntüler Arda Turan'ın tek el ateş ettiğini de ortaya koyuyor.