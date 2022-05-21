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Araçtan kopan lastiğe elleriyle müdahale etti

Lastiğin kopması ve iş yeri sahibinin elleriyle müdahale ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı

21 Mayıs 2022 16:12

İstanbul Avcılar'da D-100 Karayolunda seyir halindeki cipten kopan tekerlek, yazıcı ve bilgisayar parçası satılan iş yerine girmek üzereyken iş yeri sahibi tarafından elle durduruldu. Lastiğin kopması ve iş yeri sahibinin elleriyle müdahale ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde bulunan D-100 Karayolu yan yol üzerindeki bir iş yerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde müşteriye bakan dükkan sahibi Osman Arduç, duyduğu gürültü üzerine cipten kopan tekerleğin iş yerine doğru geldiğini gördü.

Bunun üzerine Arduç, hemen dışarı koşarak iş yerinin vitrin camına doğru gelen tekerleğe elleriyle müdahale ederek durdurdu. Araç ise sol arka tekerleği olmadan bir süre Küçükçekmece istikametine devam etti.

Arduç, tekerleğin vitrin camına gelmesini engellerken, araç sürücüsü ise iş yeri sahibinden özür dileyip, olay yerinden ayrıldı.

İstanbulAvcılarcipkopantekerleklastik

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