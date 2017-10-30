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Apple mühendisi, Youtuber kızı yüzünden işinden oldu

30 Ekim 2017 13:19

iPhone X üzerinde çalışmış ve yaklaşık 4 yıldır Apple'da çalışan mühendisini, Youtuber kızı Brooke Amelia Peterson'ın viral olan iPhone X videosu yüzünden işinden oldu. iPhone X çıkmadan önce çekilmiş olan video babasını iş yerinde ziyaret eden Brooke Peterson tarafından çekilmiş amatör bir video fakat deneme için mühendis babanın kullandığı iPhone X’in de görüntülerini içeriyor. Söz konusu video Apple Campus içerisinde çekilmiş fakat Apple Campus'ün içerisinde de kamerayla çekim yapmaya genel olarak izin yok. Yani Youtuber Peterson teknoloji şirketleri için çok önemli olan gizliliği ihlal ederek babasının işinden kovulmasına neden oldu.

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