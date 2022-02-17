Antalyalı balıkçının oltasına köpek balığı takıldı; '"Bize saldırmasın"

Bu balıkların aşırı av baskısı yanında, birde az yavru vermesi nedeniyle nesillerinin tehlike altında olduğunun altını çizen Gökoğlu, “Yavru sayıları da azdır. Büyük olan yavruları da her türlü av aracında yakalanabiliyor. Akdeniz’de hızla azalan türler içinde yer alıyor köpek balıkları” diye konuştu.

"Korkmaya gerek yok"

Köpek balıklarının Akdeniz kıyılarında yaşadığını belirten Gökoğlu, “Buraları onların yaşam alanları. Daha önce de yakalanıyorlardı. Ama gündeme gelmiyordu. Cep telefonları kameraları aracılığıyla son dönemde görüntülenen köpek balıkları sosyal mecralarda paylaşılıyor. Bu nedenle sanki bir artış varmış gibi bir yansıma ortaya çıkıyor. Bu yanlış, doğru değil. Eskiye nazaran köpek balıklarının popülasyonunda hızlı bir düşüş var. Kıyılarımız için korkmaya gerek yok. Hiçbir köpek balığı vakası yok olumsuz yönde” dedi.