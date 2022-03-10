Antalya üçlü zirvesinden sonuç çıkmadı; masada ne vardı, neden uzlaşma olmadı?

10 Mart 2022 17:32
Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana ilk siyasi zirve, Antalya’da gerçekleşti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu eşliğinde masaya oturdu.
Kritik Antalya zirvesinin ardından Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları, eş zamanlı olarak açıklamalarda bulundu.
Masada ne vardı, neden uzlaşma olmadı?
Bundan sonra ne olur?
Görüşmeyi Antalya'da takip eden M. Kaan Kurtuluş, Barçın Yinanç'a yorumladı.
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