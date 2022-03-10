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Antalya üçlü zirvesinden sonuç çıkmadı; masada ne vardı, neden uzlaşma olmadı?

Görüşmeyi Antalya'da takip eden M. Kaan Kurtuluş, Barçın Yinanç'a yorumladı

10 Mart 2022 17:32

Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana ilk siyasi zirve, Antalya’da gerçekleşti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu eşliğinde masaya oturdu.

Kritik Antalya zirvesinin ardından Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları, eş zamanlı olarak açıklamalarda bulundu.

Kuleba, Lavrov’un görüşmede Ukrayna’dan talepleri dile getirdiğini ancak bu taleplerin “teslimiyet anlamına geldiğini” söyleyerek “Ukrayna teslim olmayacak” dedi. Lavrov ise müzakare vurgusu yaparak Rusya'nın taleplerini yineledi. 
 
Antalya üçlü zirvesinden sonuç çıkmadı, Ukrayna - Rusya arasındaki makas kapanmadı.

Masada ne vardı, neden uzlaşma olmadı?

Bundan sonra ne olur?

Görüşmeyi Antalya'da takip eden M. Kaan Kurtuluş, Barçın Yinanç'a yorumladı.

 

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