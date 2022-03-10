Antalya üçlü zirvesinden sonuç çıkmadı; masada ne vardı, neden uzlaşma olmadı?

Kuleba, Lavrov’un görüşmede Ukrayna’dan talepleri dile getirdiğini ancak bu taleplerin “teslimiyet anlamına geldiğini” söyleyerek “Ukrayna teslim olmayacak” dedi. Lavrov ise müzakare vurgusu yaparak Rusya'nın taleplerini yineledi.

Antalya üçlü zirvesinden sonuç çıkmadı, Ukrayna - Rusya arasındaki makas kapanmadı.

Masada ne vardı, neden uzlaşma olmadı?

Bundan sonra ne olur?

Görüşmeyi Antalya'da takip eden M. Kaan Kurtuluş, Barçın Yinanç'a yorumladı.