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Antalya kent merkezi aylar sonra ilk yabancı turist kafilesini ağırladı

05 Temmuz 2020 13:54

Turizm kenti Antalya, korona virüs nedeniyle yaklaşık 4 aydır uzak kaldığı ilk turist kafilesine kavuştu. 20 kişilik Ukraynalı turist kafilesi Cumhuriyet Meydanı ve Kaleiçi bölgesini rehber eşliğinde maskeli şekilde gezdi.

Yeni tip korona virüste (Covid-19) 1 Haziran'da başlayan normalleşme sürecinin ardından seyahat yasaklarının kaldırılmasıyla 1 Temmuz’da Antalya’ya gelen Ukraynalı turistler, kent merkezine de inmeye başladı. 20 kişilik kafile, siperlik takan rehber eşliğinde ilk olarak gezecekleri yerler hakkında bilgi aldı. Sıcak havaya aldırmayan ve çoğunluğu aile olan Ukraynalı turistlerin hepsinin maske taktığı görüldü. Kaleiçi bölgesini, Yivli Minare’yi fotoğraflayan turistler öz çekim yapmayı da ihmal etmedi. Cumhuriyet Meydanı’ndan Yat Limanı ve denizi izleyen turistler, daha sonra rehberleri öncülüğünde Kaleiçi’ne indi. Kafilenin gezisi yat turu ile sona erdi. Turistlerin bir hayli mutlu oldukları gözlemlendi.

25 yıllık rehber Gürsel Çetin, tüm dünyayı etkileyen Covid-19/aı etkilerinin devam ettiğini söyledi. Gelecek adına ümitli olduklarını dile getiren Çetin, “Biz mesleğimiz gereği sürekli insanlarla bir aradayız. Ve riskimiz fazla oluyor ama pandeminin çok uzun süreceğini zannetmiyorum. Bu bizlere de bağlı. Tedbirlere sıkı sıkı bağlı kalırsak bizi güzel günler bekliyor” dedi.

"Bu ilk kafilemiz"
Kafilenin Ukrayna’dan geldiğini anlatan Çetin, “1 Temmuz’da Ukraynalılar gelmeye başladı. Benim kafilem Kemer’de bir otelde konaklıyorlar. Misafirlerimiz tedbirliler, her kurala uymaya çalışıyorlar. Sosyal mesafe ve maskeye dikkat ediyorlar. Memnunlar. Şu an Cumhuriyet Meydanı’ndayız, Kaleiçi’ne ineceğiz. Tekne turu yapıp geri döneceğiz. Bu ilk kafilemiz. 3 aydır kimse bırakın kafileyi bir turist bile getiremiyordu. Yerli turist bile buralara gelmiyordu. Bugün bizim için önemli bir gün” dedi.

Ukraynalı turistlerin Türkiye’den övgüyle bahsettiğini dile getiren Çetin, “Antalya'yı çok sevmişler. Alınan tüm tedbirlerden memnun kaldılar. Bekledikleri ile karşılaşmışlar. Umarım sadece Ukrayna değil, diğer tüm ülkeler de ülkemize gelmeye başlar” diye konuştu.

“Türkiye’ye teşekkürler”
Korona virüsün ülkesinde de zor bir süreç olduğunu dile getiren Alexander Stendy, “Psikolojikmen biz de çok kötü durumdaydık. Türkiye’ye teşekkür ederiz bizi tatile kabul ettiği için. Bizden bile çok daha güzel tedbirler alınmış” ifadelerini kullandı.

Antalya’da kendilerinin çok iyi karşılandığını söyleyen Stendy, “Havaalanında güzel karşılandık. Herhangi bir sıkıntımız olmadı. Tedbirler transferde ve otelde de üst seviyedeydi. O nedenle çok memnun kaldık. Rahatlıkla geziyoruz” dedi.

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