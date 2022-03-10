Antalya’da üçlü diplomasinin kodları; savaş nasıl etkilenecek?

Rusya'nın Ukrayna'ya işgal girişiminin başlamasının 15. gününde, Antalya'da tarafların görüşeceği kritik zirve başladı.

Savaşın başlangıcından bu yana ilk kez bugün, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov masaya oturdu.

Savaştaki tarafların bakanlarına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu eşlik etti.

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Barçın Yinanç gazeteci Zeynep Gürcanlı ile yorumladı.