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Antalya’da üçlü diplomasinin kodları; savaş nasıl etkilenecek?

Barçın Yinanç gazeteci Zeynep Gürcanlı ile yorumladı

10 Mart 2022 17:10

Rusya'nın Ukrayna'ya işgal girişiminin başlamasının 15. gününde, Antalya'da tarafların görüşeceği kritik zirve başladı. 

Savaşın başlangıcından bu yana ilk kez bugün, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov masaya oturdu.

Savaştaki tarafların bakanlarına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu eşlik etti.

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Antalya’da üçlü diplomasiden savaş nasıl etkilenecek?

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