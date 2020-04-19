T24 LogoT24 Logo
Haberler

Antalya'da sokağa çıkma yasağında define arayan 4 şahıs, adliyeye sevk edildi

19 Nisan 2020 16:07

Antalya’nın Gazipaşa ilçesi Zeytinada Mahallesi'nde sokağa çıkma yasağında 4 defineci, kaçak kazı yaparken jandarmaya yakalandı. Sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları için 3 bin 150’şer TL para cezası kesilen şahıslar adliyeye sevk edildi. 

Edinilen bilgilere göre, olay dün (18 Nisan) saat 15.00 sıralarında Zeytinada Mahallesi Şansa mevkiinde meydana geldi. Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Güney Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, devriye faaliyeti esnasında iki motosikletin ormanlık alanda park halinde olduğunu gördü.

Yapılan araştırmada motosikletlerin yaklaşık 500 metre üst kısmında 4 kişinin bulunduğu anlaşıldı. Kaçak kazı yaptıkları belirlenen şahıslardan 3’ü devriye ekiplerini görünce ormanlık alana kaçarken, B.A. ise yakalandı. Jandarma, yaptığı incelemede şahısların 6 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğinde, 1.5 metre derinliğinde tarihi kalıntıların bulunduğu alanı kazarak define aradığını, kazılan alanın 2 metrelik yer tabanında mozaik cinsi taşların bulunduğunu belirledi.

Olay yerinde ayrıca 1 adet kazma, 1 adet kürek, 1 adet süpürge ve 1 adet Roma Dönemi'ne ait topraktan ucu kırık bir kandil bulundu. Olay yerinden kaçan H.A., M.A. ve H. Y. de ormanlık alanda yakalanarak gözaltına alındı. Sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları için 3 bin 150’şer TL para cezası kesilen zanlılar adliyeye sevk edildi. 

ETİKETLER

habervideoanyalyagazipaşaililçedefinedefinecişahıslar

Diğer Videolar

Şirin Payzın: Programımıza verilen ceza seyircinin haber alma hakkına kesildi

ABD'den çapıcı görüntüler; binlerce protestocu Burnside Köprüsü'ne yüzükoyun yattı

İstiklal Caddesi’nde yeni normale dönüş başladı

Meral Akşener, Nazım Hikmet şiiri okudu: Bu hasret bizim

Koronavirüs | Mehmet Tezkan: Yeni bir dalga gelirse metrobüslerden başlayacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 2020’yi pozitif büyüme performansı ile kapatacağız

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Gazprom'un zor günleri: Türkiye'nin Rusya'dan gaz ithalatında büyük düşüş...

HSK’nın hakkında inceleme başlattığı hakime Sarısu: Türküler zarar verir mi...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Program sunucusu By Kuş, Almanya'da yere Türk bayrağı çizilmesine tepki...

Takside kadına şiddet...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"15 Temmuz boşluğumuza geldi, istediklerimizi yapamadık" diyen Sevda Noyan...

Türkbükü'nde şezlong fiyatı günlük bin lira, aylık 24 bin lira...

Uyuşturucu baronu Zindaşti'yi tahliye eden hâkimin ilginç para trafiği; 16...

THY'nin yurt dışı uçuşlara başlama tarihi belli oldu...

Türkiye'de Koronavirüs | 22 kişi daha hayatını kaybetti, 786 yeni...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Gazprom'un zor günleri: Türkiye'nin Rusya'dan gaz ithalatında büyük düşüş...

HSK’nın hakkında inceleme başlattığı hakime Sarısu: Türküler zarar verir mi...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Program sunucusu By Kuş, Almanya'da yere Türk bayrağı çizilmesine tepki...

Takside kadına şiddet...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24