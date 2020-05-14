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Antalya'da denizden karaya gelirken görüntülendi: 'Hâlâ ne olduğunu merak ediyoruz; çözemedik'

14 Mayıs 2020 17:32

Antalya'nın Kemer ilçesinde bir anda ortaya çıkıp tüm sahil bandını kaplayan bir sis gözlendi.

Görüş mesafesinin 2 metreye kadar düşmesine neden olan sisin denizden karaya doğru geliş anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Meteoroloji Bölge Müdürü Dr. Mehmet Latif Gültekin, doğa olayının serin deniz yüzeyine sıcak hava kütlesinin gelmesiyle oluşan pus durumu olabileceğini açıkladı.

Antalya Kemer'de bu sabah bir anda ortaya çıkan ve ilçede ilk defa görülen sis ilginç görüntüler ortaya çıkardı. Sadece deniz üzerinde ve sahilde görülen sis nedeniyle görüş mesafesi 2 metreye kadar düştü. Sis bölgede yaklaşık 15 dakika civarında etkili oldu. Sisle birlikte esen hafif rüzgarın taşıdığı polenler de sahil bandını sarı renge boyadı. 

Yaşanan doğa olayı sırasında sahildeki işletmelerinde tadilatta bulunan Okan İsmet Öztürk, "Sabah geldiğimizde saat 10.00 sularında denizden büyük bir toz bulutunun geldiğini gördük. Duman gibi öncelikle yangın zannettik biz bunu. Sonrasında her tarafı kaplamaya başladı bu duman. Ne olduğunu merak ediyoruz. Biz de bilmiyoruz. Ama nem gibiydi. Afrika sisi diyenler oldu. Bilmiyoruz merak ediyoruz biz de" dedi.

Yaşananları anlatan çalışanlardan Necdet Yıldırım da "Sabah 09.00 sularında iş yerimize geldik. Tadilatımıza başladık ve saat 10.00 civarında denizden bir sis dumanı gelmeye başladı. Bize doğru gelmeye başladı. Daha sonra yaklaştıkça göz gözü görmemeye başladı. Biz de çok merak ettik. 10- 15 dakika içerisinde dağıldı gitti. Hala da çok merak ediyoruz ne olduğunu çözemedik" diye konuştu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Dr. Mehmet Latif Gültekin, tam net olmamakla birlikte doğa olayını, "Bizim tahmin ve uyarılarımızda Antalya için toz taşınımı beklemiyoruz. Bu görüntü de büyük olasılıkla sabah saatlerinde çekilmiş. Serin deniz yüzeyine sıcak hava kütlesinin gelmesiyle oluşan pus durumu olabilir" şeklinde açıkladı.

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