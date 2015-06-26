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Anne tavşan, yavrularını korumak için yılanla kavga etti

26 Haziran 2015 16:53

Anne tavşanın yavrularını yakalayıp yemeye çalışan büyük siyah yılanla uzun süre verdiği savaş izlenme rekorları kırdı. Yavrularını korumak isteyen anne tavşan ile yılanın amatör kamerayla kaydedilen savaşı sosyal paylaşım sitesi Youtube’ta 2 milyondan fazla izlendi. Siyah büyük bir yılanın küçük tavşanların etrafını sarmasıyla başlayan görüntülerde yavruların annesinin bir anda ortaya çıkmasıyla hareketli anlar yaşandığı görülüyor. Yavrularının kocaman bir yılan tarafından sarmalanmış olduğunu gören anne tavşan, yılanın üzerine atlıyor. Verdiği mücadele sonucu yılanı yavrularından uzaklaştıran tavşan, yılan kendinden uzaklaşsa ve güvenli bir yere geçse bile rahat durmuyor ve tekrar saldırıya geçiyor. Bahçenin duvarına tırmanıp kaçmaya çalışan yılan burada da anne tavşandan kurtulamıyor. Yılanı her tırmanışında aşağı çeken anne tavşan, adeta ders vermeye çalışırcasına saldırısına devam ediyor. Daha sonra yılanı ısıran tavşan onu sürüklüyor. Kadrajdan hala takipte olan tavşanla birlikte çıkan yılan, bir daha yavrulara dokunmayacak gibi görünüyor. ABD veya Hindistan’da çekilmiş olabileceği düşünülen video ile ilgili kesin bir bilgi bulunmuyor.

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