Ankara'nın 'hafıza bekçisi' Mesude

Durmuş Bayram, 2015 yapımlı "Mesude" adlı belgeselinde Ankara'da yaşayan zihinsel engelli Mesude Bayram'ı anlatıyor. Mesude, tanıdığı ve tanıştığı hemen her kişinin vesikalık fotoğrafını yanından ayırmıyor. Fotoğraflara bakarak o kişilerin sevinç ve üzüntülerini anıyor. Mesude Bayram Ankara'da yaşayan zihinsel "engelli" özel bir kadın. Onu özel kılan ise yanından hiç ayırmadığı vesikalık fotoğraf albümü. Tanıdığı ve tanıştığı hemen her kişinin bir adet vesikalık fotoğrafını, yani 'suret'ini yanı başından ayırmıyor. Gün içinde sürekli bu suretlere bakıp o fotoğraftaki kişilerin sevinçlerini ve üzüntülerini anarken bu kişilerin anılmalarına vesile olarak bir anlamda ailenin "hafıza bekçiliği" görevini üstleniyor... Bu kısa belgeselde, toplum içinde "engelli" olarak adlandırılan ancak zaman ve mekan engellerini toplumun büyük bir bölümünden daha büyük bir marifetle aşabilmiş Mesude'nin günlük yaşantısına ve fotoğraflarla kurduğu ilişkiye tanık oluyoruz.