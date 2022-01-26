Ankara Matbaacılar Odası Başkanı Hüseyin Gürbüz: 700 dolara aldığımız kağıt bin 500 dolarlara kadar çıktı

İthal kâğıda ve elektriğe gelen zamların ardından, krizde olan matbaa sektöründeki pek çok işyeri kepenk kapatmaya başladı. Ankara Matbaacılar Odası Başkanı Hüseyin Gürbüz konuya ilişkin, “700 dolara aldığımız kağıt bin 500 dolarlara kadar çıktı. 3 buçuk aylık zaman diliminde oldu. Türkiye’de satış politikalarının değiştiği, TL ile malın satılmadığı dönemleri yaşıyoruz. Türkiye genelinde 3 bin tane anlaşmalı matbaa bulunmaktaydı. Bu anlaşmalı matbaaların yüzde 50’si işini terk etti” dedi.

Ankara Matbaacılar Odası Başkanı Hüseyin Gürbüz, sektörde yaşanan sorunları anlatarak yaşanan krize dikkatçekti. Gürbüz, kağıt fiyatlarının artışını "700 dolara aldığımız kağıt bin 500 dolarlara kadar çıktı. 3 buçuk aylık zaman diliminde oldu. Türkiye’de satış politikalarının değiştiği, TL ile malın satılmadığı dönemleri yaşıyoruz" diyerek anlattı.

"Herşey 3 buçuk aylık zaman diliminde oldu"

Gürbüz açıklamalarının devamında şunları söyledi:

"Dünyada kağıt üretiminin azaldığı söyleniyor. Bizim tedarikçilerimiz ve ithalatçılarımız, ürünü Türkiye’ye getiremediklerini beyan ediyorlar. 700 dolara aldığımız kağıt bin 500 dolarlara kadar çıktı. 3 buçuk aylık zaman diliminde oldu. Türkiye’de satış politikalarının değiştiği, TL ile malın satılmadığı dönemleri yaşıyoruz. Herkes, tedarikçilerimiz dolar üzerinden satış yapmaya çalıştılar fakat bizim matbaa sektöründe hiçbir ürünümüz TL ile satılmadı bugüne kadar. Bütün ürünlerimizin tamamı dışarıdan ithal edilmekte, yerli ürün yok. Kağıttan tutun boyamız, makinalarımızın tamamı dışarıdan ithal edilmekte."