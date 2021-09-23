Ankara’dan sürpriz iklim anlaşması kararı

Türkiye, dört yıldır onaylamadığı Paris İklim Anlaşması’nı yürürlüğe sokma kararı kararı aldı. Kasım ayında Meclis’in onayına sunulması beklenen anlaşma çerçevesinde, Türkiye, 2030’a kadar sera gazı emisyonunda yüzde 21 artıştan azaltım yapacak.

9 ana başlık altında 32 hedef ve 81 eylemi içeren plan hazırlayan Türkiye’nin, Paris İklim Anlaşması kararını yorumlayan Emekli Büyükelçi Hakan Okçal, Türkiye’nin liderlik iddiasında bulunan bir ülke olduğunu hatırlatarak, anlaşmaya uyma kararı almasının önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin eski Seul Büyükelçisi Arslan Hakan Okçal, New York’ta Türk Evi polemiğini, Almanya’daki seçimleri ve Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması’nı uygulama kararını ‘Dış politika ile İçli Dışlı’da Barçın Yinanç'a yorumladı.

"Türkiye artık kendi sorumluluğunun bilincine varmalı"

Türkiye’nin iklim anlaşmasında sorumluluk alması gerektiğini ifade eden Okçal, bu yıl yaşanan sel ve yangın felaketlerini hatırlatarak “Bu konuda mutlaka Türkiye'nin artık kendi sorumluluğunun bilinci içinde hareket etmesi gerekiyor” dedi.

Türkiye’nin G20 ülkesi olduğunu hatırlatan Okçal, bu konuda Türkiye’nin geç kaldığını ve artık ön alması gerektiğini söyledi. İngiltere ve Birleşmiş Milletler’in çevre ve küresel ısınma konusunda verdiği mesajları anlatan Okçal, çevre konusunun önemli olduğunu dile getirdi.

Paris İklim Anlaşması’nı yorumlarken Almanya’daki seçim sürecine de değinen Okçal, ülkedeki seçimlerde de çevreci yaklaşımların öne çıktığını belirtti.

"Almanya'daki Türkler seçime ilgisiz"

Almanya'daki seçim sürecini değerlendiren Okçal, Almanya’daki Türklerin seçime etkisini anlattı. Almanya’daki Türk asıllı seçmenin seçime ilgisiz olduğunu söyleyen Okçal, “Partilerin oyları çok yakın olduğu için Türk oyları önem kazanıyor. Üç tane büyük azınlık var Almanya’da; Ruslar, Türkler ve Polonyalılar. Bunlar arasında Türkler en göze çarpan ve en çok olanı. Geçen parlamentoda 14 milletvekili vardı. Tahmin ediyorum bu seçimde de o civarda milletvekili seçilir” dedi.

Okçal, Sosyal Demokratlar’ın Türklerin oylarının yarıdan fazlasını aldığını onun dışında kalan Türk oylarının ise Yeşiller ve Sol Parti arasında bölündüğünü belirti.

"Bina ile diplomasi olmaz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından New York’ta açılışı yapılan Türk Evi ile ilgili tartışmaları da değerlendiren Okçal, bina ile diplomasi olmayacağını belirterek “New York’taki Türkevini 500 yıllık diplomasinin en büyük başarısı olarak nitelendirmek bizim gibi 40 yılını dışişlerine vermiş kişileri rencide ediyor. Türk dış politikası atacağımız adımlara bağlı binalara değil” ifadelerini kullandı.