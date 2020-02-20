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Ankara'da vatandaşlar Başkentgaz'ın önünde yüksek doğalgaz faturalarını protesto etti

20 Şubat 2020 13:40

Ensar Vakfı’na Kızılay üzerinden yaptığı 8 milyon dolarlık bağış nedeniyle tartışmaların odağındaki Başkentgaz’ın önünde toplanan bir grup Ankaralı, yüksek doğalgaz faturalarına karşı itiraz dilekçelerini verdi.

Ensar Vakfı'na Kızılay üzerinden yaptığı 8 milyon dolarlık bağış nedeniyle tartışmaların odağında yer alan Başkentgaz'a yönelik protesto eylemleri sürüyor. Sabah erken saatlerde Ankara'da Başkentgaz'ın önünde toplanan bir grup Ankaralı, yüksek doğalgaz faturalarına karşı itiraz dilekçelerini verdiler.

Başkentgaz’ın faturaların yanına Ensar Vakfı’na aktardığı 8 milyon dolar ve vergi kaçakçılığını eklediğini belirten vatandaşlar, tüm Ankaralıları itiraz etmeye çağırdı.

Protesto eylemini organize eden TKP Ankara İl Başkanı Devrim Koçak, ”Ülke AKP iktidarında kamu hizmetlerini ‘ucuza kapatan’ şirketlerin cennetine dönüştürüldü. Başkentgaz gibi şirketler emeğiyle geçinen insanları soyuyorlar, biz bu itirazları bu soyguna karşı yapıyoruz. Soygunu durdurmak için mücadele ediyoruz” dedi.

Ne olmuştu? 

Elazığ'daki depremden sonra dikkatlerin odaklandığı Kızılay'la ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Celal Eren Çelik, Ankara'da belediye şirketi olarak kurulan ve sonra özelleştirilen Başkentgaz'ın 2017'de Kızılay'a 8 milyon dolarlık bağış yaptığını, ancak bağışın ilginç bir koşul içerdiğini kanıtladı. Belgeye göre, Başkentgaz, bağışı, paranın 75 bin dolarını Kızılay'ın alması, kalan 7 milyon 925 bin dolarını da çocuk istismarı iddialarıyla da gündeme gelen Ensar Vakfı'na yurt inşaatı yapılması için transfer etmesi koşuluyla yaptı.

Mevzuata göre, Kızılay'a yapılan bağışların yüzde 100'ü vergiden muaf. Yapılan bağışta hiçbir vergi kesintisi olmuyor. Aynı bağışın doğrudan Ensar Vakfı'na yapılması durumunda ise bağışların ilgili şirketin kazancının ancak yüzde 5'ini geçmeyen kısmı gider olarak vergiden mahsup edilebiliyor. Böylece Kızılay aracı kılınarak vergi kesintisi olmaksızın para Ensar Vakfı'na aktarılabildi. Ancak, ‘şartlı bağış'ı yapan Başkentgaz'ın yüksek kazançlı bir şirket olması nedeniyle, vergi çıtasına takılmama ihtimaline de işaret ediliyor. Her durumda, Ensar Vakfı, yurt inşaatında kullanabileceği gibi istediği gibi değerlendirebileceği bir parayı Kızılay aracılığıyla Başkentgaz'dan aldı.

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