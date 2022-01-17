Ankara'da kamyoncular mazota gelen zamları protesto için kontak kapattı

Ankara Polatlı'da kamyoncu esnafı akaryakıta gelen zamlara tepki gösterdi.Artan maliyetler karşısında ezildiklerini belirten, kamyoncular Ankara-Eskişehir yolunu trafiğe kapattılar. Polatlı'da kamyoncu esnafı akaryakıta gelen zamları protesto etmek amacıyla ilçede önce konvoy yaptı. Korna ile şehirde eylemlerini sürdüren kamyoncular ardından Ankara-Eskişehir yolu üzerine gelerek, yolu bir süre trafiğe kapattılar. Kamyoncular fiyatların inmemesi halinde kontak kapatacaklarını söylediler.

Eylem sırasında olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Trafik akışının zaman zaman durma noktasına gelmesi üzerine polis ekipleri, kamyoncuları uyarak herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yol kenarına park edilen kamyon ve çekicilerin kaldırılmasını istedi. Kamyoncuların eylemine yoldan geçen diğer sürücüler de kornalarla destek verdi.