Ankara’da Boğaziçi protestolarına müdahale

Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri, Boğaziçi Üniversitesi’ne Melih Bulu’nun rektör atanmasıyla başlayan protestolara destek kapsamında Çankaya Belediyesi önünde basın açıklaması yapmak istedi. Bir araya gelen gruba polis pandemi gerekçesiyle izin vermedi, plastik mermi ve biber gazıyla müdahale etti.

ODTÜ Savunulmalıdır hesabının aktardığı bilgilere göre, polis otobüsleri Kızılay'da durdurmadı ve Çankaya Belediyesi önündeki bütün yolları geçişe kapattı.

Protestolar sırasında 22 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Kaynak: Halk TV