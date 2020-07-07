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Ankara Büyükşehir Belediyesi asbestli boruların değişimi için dijital ihaleye çıktı

07 Temmuz 2020 14:37

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) asbest iddialarıyla gündeme gelen şebeke suyu borularının değişimi için dijital ihaleye çıktı. 57 firmanın katıldığı dijital ihale canlı olarak yapıldı. 

Habertürk TV Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in verdiği bilgiye göre ABB, asbestli boruların değişimi için ihaleye çıktı. Dijital olarak ve canlı yapılan ihaleye 57 firma katıldı. 

Aydemir ihaleyi, "Bugüne kadar ihale süreçleri sıkıntılı olmuştu. Özellikle kapalı yapılan adrese teslim ihaleler... Şeffaflık konusunda ABB önemli bir adım atmış oldu" diye yorumladı. 

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