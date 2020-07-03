Ankara Adliyesi önünde toplanan avukatlara polis müdahalesi

Ankara Valiliği’nin “Büyük Savunma Mitingi” öncesi aldığı 15 gün süreliğine eylem ve gösteri yasağı ilan etmesi nedeniyle Ankara Barosu yazılı açıklama yaparak, avukatları suç duyurusunda bulunmak için Sıhhıye Adliyesi’ne çağırdı. Adliyede toplanan avukatlara polis biber gazlı müdahalede bulundu. Avukatlar polis müdahalesi sonrası oturma eylemine başladı.

Ankara Valiliği, Baroların TBMM Adalet Komisyonunda görüşülmesine başlanan çoklu baro teklifine karşı yaptığı Büyük Savunma Mitingi çağrısı sonrası Koronavirüs'ü gerekçe göstererek şehirde 15 gün boyunca eylem yasağı ilan etmişti.

Ankara Barosu’ndan yapılan açıklamada, bugün düzenlenmesi planlanan Savunma Mitinginin valilik kararıyla engellendiği, Anıt Park’ın ise tamamen kapatılması nedeniyle mitingin gerçekleşme imkanının olmadığı belirtildi. Gösteri yasağı nedeniyle suç duyurusunda bulunacaklarını açıklayana Ankara Barosu, avukatları Sıhhıye Adliyesi’ne çağırdı.

Baro başkanları ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen avukatlar, suç duyurusunda bulunmak için adliye önünde toplandı. Polisin kurduğu barikatlardan kontrollü şekilde geçen avukatlar Ankara Adliyesi önünde buluşmayı mitinge dönüştürdü. “Savunma susturulamaz” yazılı pankart ve dövizler taşıyan avukatlar, “Hak, hukuk adalet. Savunma susturulamaz. Feyzioğlu istifa” sloganları attı.

Barikatın kaldırılmasını isteyen avukatlar ile polis arasında arbede çıktı. Polis “Savunma yürüyor” sloganı ile barikata yüklenen avukatlara biber gazı ve kalkanlarla müdahale etti. Gazdan etkilenen bazı avukatlar fenalaştı. Avukatlar, polis müdahalesinin ardından oturma eylemine başladı.