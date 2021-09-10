Animasyonla Adnan Oktar'ın bir günü: Maşallah Hocam

140 Journos tarafından, suç örgütü kurmak ve yönetmek, cinsel saldırı gibi suçlardan bin 75 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar’ın bir gününü anlatan animasyon filmi yapıldı. Batman'ın Beşiri ilçesinde yeni yapılan yüksek güvenlikli cezaevinde bulunan Adnan Oktar’ın 'kediciklerle' ve erkek müritleri ile olan konuşmalarını anlatan çizgi film sosyal medyada ilgi gördü.

Adnan Oktar ile müritlerinin diyaloglarını ve ilginç konuşmalarını mizahi bir dil ile anlatan filmde, Adnan Oktar'a ve örgütüne dair günlük ayrıntılar yer alıyor.